Эксперт рассказал, как можно отключить слежку на смартфонах

В интервью изданию «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, как можно отключить возможность прослушивания и слежки в любом современном смартфоне. Для этого не придётся прикладывать много усилий.

В iPhone по каждому параметру отдельно в меню «Конфиденциальность и безопасность» можно проверить, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере и данным. И там же можно полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях.

Если у вас Android, то есть возможность отключить сразу все датчики. В настройках нужно открыть параметр «Сведения о телефоне», затем перейти в раздел «Сведения о ПО» и семь раз нажать на «Номер сборки». А после этого в пункте «Параметры разработчика» надо перейти в «Плитки быстрых параметров для разработчиков» и активировать Sensors off.

Как отметил эксперт, отключение подобного позволит не только сохранить конфиденциальность, но и сократить расход заряда батареи телефона.