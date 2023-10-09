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Для «Убийц цветочной луны» было очень важно найти подходящую актрису на женскую роль

Для «Убийц цветочной луны» было очень важно найти подходящую актрису на женскую роль
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Режиссёр фильма «Убийцы цветочной луны» Мартин Скорсезе рассказал, что ему и продюсерам ленты было очень важно найти на главную женскую роль подходящую актрису, поскольку сам персонаж для сюжета очень важен и выступает его «сердцем».

Выбор пал на актрису Лили Гладстоун, которая вжилась в образ Молли Бёркхарт.

После сеанса Zoom с актрисой Скорсезе рассказал, что он и Ди Каприо сказали: «Она великолепна. Она именно то, что нам нужно».

События «Убийц цветочной луны» развернутся в 1920-х вокруг индейского племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию.

Картина выйдет в прокат 20 октября, а мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в мае.

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