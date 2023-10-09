Утекли некоторые костюмы из игры «Человек-паук 2»

В материале есть потенциальные спойлеры к игре.

С каждым днём близится релиз игры «Человек-паук 2». А вместе с этим увеличивается и количество различных материалов по игре, в том числе и спойлерных. Несколько часов назад пользователь Reddit под ником ComicBookGuy708 показал скриншот с частью костюмов в тайтле.

Судя по ползунку на экране, это далеко не все доступные костюмы.

Фото: ComicBookGuy708

«Человек-паук 2» продолжит события первой части и расскажет о новых испытаниях, с которыми предстоит столкнуться Питеру и Майлзу. Одним из главных врагов выступит Веном, но известно, что его носителем будет не Эдди Брок, а некто другой.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября на PS5. В игре ожидается полноценная русская локализация.