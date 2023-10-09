Ubisoft может выпустить скандальный шутер XDefiant уже 28 октября

Уже давно не было слышно про скандальный шутер XDefiant от Ubisoft. Игру хотели выпустить в этом году, потом планы менялись, но сейчас, похоже, проект действительно ожидается в ближайшее время.

По информации инсайдера под ником TheMW2Ghost, Ubisoft проведёт особый ивент 28 октября в честь запуска XDefiant. Также инсайдер отметил, что в этот же день и состоится релиз шутера. Издание Insider Gaming, напротив, уверено, что шутер выпустят 27-го числа, а 28-го это событие отпразднуют.

XDefiant анонсировали летом 2021 года. Первые впечатления геймеров были отрицательными. После этого Ubisoft начала активно работать над проектом и приводить его в порядок.

В XDefiant игрокам предстоит вступить в одну из фракций и сражаться с командой против соперников. В игре будут фракции из франшиз Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, Splinter Cell и других.

Релиз игры состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.