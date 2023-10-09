За полтора года в России появилось более 50 новых игровых студий

За последние полтора года в России появилось около 50 новых независимых студий, которые занимаются разработкой компьютерных игр. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников заявил, что новые студии стараются занять нишу западных компаний и издателей, которые ушли с нашего рынка после февраля 2022 года. Прежде всего, это небольшие и средние студии, практически у всех есть рабочие проекты в разной степени готовности. Сейчас они по большей части работают на внутренний рынок, однако планируют выйти и на зарубежные.

Так, российские компании стремятся попасть в Бразилию, Индонезию, Иран, Южную Корею и Китай. Последний рынок особенно важен — он занимает первое место в мире по годовому обороту рынка компьютерных игр ($ 45,77 млрд в 2022 году), в нём живет более 742 млн игроков. Однако для этого продукт нужно локализовать с учётом местных культурных особенностей и получить специальное разрешение.

Что касается основной проблемы отечественной игровой индустрии, то это утечка IT-специалистов за границу, отмечают представители отрасли. Многие разработчики перебираются в другие страны, чтобы избежать проблем в финансовых расчётах с партнёрами. Для эффективного функционирования отечественного рынка нужны новые «большие игроки», полагают эксперты.