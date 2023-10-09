Фильм «Повелитель ветра» с Фёдором Бондарчуком возглавил прокат России и СНГ

По информации сайта Kinobusiness, биографическая приключенческая драма «Повелитель ветра» о путешественнике Фёдоре Конюхове стала лидером кинопроката в России и СНГ.

За период с 5 по 8 октября картина собрала 121,3 млн рублей. На втором месте по уровню кассовых сборов за выходные — боевик «Неудержимые 4», собравший 29 млн рублей.

Лента «Повелитель ветра» рассказывает о том, как знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов отправляется в новое, самое опасное своё путешествие. Ему предстоит обогнуть Землю на воздушном шаре в полном одиночестве. Во время путешествия Конюхов попадает в ураган — без связи, без сна, почти без воздуха он должен выбраться и выжить.

Роль Конюхова исполнил Фёдор Бондарчук. Снял ленту Игорь Волошин.

Видео доступно на YouTube-канале «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат Art Pictures Studio.

«Повелителя ветра» уже показывают в кинотеатрах России.