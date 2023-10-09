В России резко выросли продажи складных смартфонов

По итогам января-сентября 2023 года штучные продажи складных смартфонов выросли более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «М.Видео-Эльдорадо» со ссылкой на внутренние данные о продажах.

Точной информации о проданных устройствах нет, однако спрос на них постепенно растёт. На ситуацию повлияло в том числе развитие сферы смартфонов-раскладушек, появление китайских игроков на рынке, расширение модельного ряда и увеличение доверия потребителей к необычным гаджетам.

Самыми популярными складными смартфонами в России по итогам неполного 2023 года стали Huawei Mate X3, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold4, Huawei Mate XS 2 и Samsung Galaxy Z Flip5.