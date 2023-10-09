Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен патриотический iPhone 15 Pro с флагом и гербом России

Представлен патриотический iPhone 15 Pro с флагом и гербом России
Аудио-версия:
Комментарии

Производитель кастомных смартфонов Caviar анонсировал лимитированную коллекцию iPhone 15 Pro. В этот раз авторы представили линейку под названием «Россия» — стоимость одного устройства в ней составляет от 449 до 499 тыс. рублей.

Всего в коллекции будет три вида смартфонов с патриотическим дизайном: «Флаг России» с флагом РФ и гербом по центру задней панели; «Звезда» с корпусом из ювелирного сплава с покрытием из 24-каратного золота и Спасской башней; «Двуглавый орёл» с деталями из эмали, гербом России и специальными лентами, выполненными из золота.

Всего авторы планируют произвести 99 моделей — на выбор будут доступны не только iPhone 15 Pro, но и iPhone 14 Pro с 14 Pro Max. Создатели отмечают, что эти смартфоны станут отличным подарком для тех, «кто любит свою страну».

Материалы по теме
Представлен лимитированный iPhone 15 Pro с клыком тираннозавра и частицей метеорита
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android