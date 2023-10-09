Игроки ругают Counter-Strike 2 в Steam — недавние отзывы игры стали «Смешанными»

28 сентября Valve выпустила Counter-Strike 2 — сиквел культового соревновательного шутера. Вместе с этим разработчики полностью отказались от CS:GO, заменив клиент игры и выключив серверы с проектом.

Это вызвало резко негативную реакцию от геймеров, привыкших к прошлой версии шутера. Они начали оставлять негативные отзывы в Steam, отмечая недостатки CS 2: от цветовой гаммы и падения производительности до багов, отсутствия различных режимов и некорректной работы серверов. Из-за этого недавние обзоры игры в Steam упали до 69%, перейдя в статус «Смешанные».

Фото: Steam

Тем временем Valve продолжает выпускать апдейты для Counter-Strike 2 — они выходят несколько раз в неделю. В недавнем патче авторы исправили отображение наклеек, исправили баги на всех доступных картах и скорректировали эффекты попадания по стеклянным поверхностям.