В России начали продавать новые модели OLED-телевизоров Philips с разрешением 4K

В российских сетях бытовой техники и электроники стартовали продажи новых моделей телевизоров Philips — речь о The One 8808/8848 и линейке OLED, которые доступны во всех крупных магазинах страны.

Все эти телевизоры поддерживают разрешение изображения 4K, частота обновления экрана составляет 120 Гц. Модели работают на процессоре P5 седьмого поколения и операционной системе Google TV.

Фото: ESIA

Сообщается, что ТВ поддерживают Dolby Vision 4K 120 Гц, HDMI 2.1 и VRR, а также FreeSync, что позволило улучшить качество звука и изображения, а также повысить производительность в играх.

Philips OLED 808 представлен в России в двух вариациях — с диагональю экрана 55 и 65 дюймов, а OLED 708 — 48 и 55 дюймов. Цена модели составляет 139 990 рублей. Улучшенная версия Philips The One доступна с диагоналями 50, 55, 65 и 75 дюймов.