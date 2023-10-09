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Канал Хованского на Twitch заблокировали за обсуждение новостей о конфликте в Израиле

Канал Хованского на Twitch заблокировали за обсуждение новостей о конфликте в Израиле
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Популярный блогер Юрий Хованский сообщил, что его канал на Twitch временно заблокировали. Официальной причиной площадка называет разжигание ненависти, хотя сам стример отмечает, что просто обсуждал новости.

Срок блокировки составит 14 дней. В это время Хованский планирует стримить на другом канале.

Сколько раз думали, что канал блокнут из-за какой-то ***, а блокнули из-за обсуждения новостей на тему Израиля и Палестины. Удар прилетел оттуда, откуда не ждали.

Зрители отмечают, что на последних трансляциях Хованский активно высказывался в защиту движения ХАМАС и Палестины, оправдывая начало активной стадии конфликта.

Ранее Юрий Хованский переехал в Сербию на постоянное место жительство, где позже женился на студентке Ксении Хромовой.

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