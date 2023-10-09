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Глава Apple Тим Кук рассказал, каким будет iPhone через 30 лет

Глава Apple Тим Кук рассказал, каким будет iPhone через 30 лет
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Глава компании Apple Тим Кук дал небольшое интервью изданию Brut. В нём топ-менеджер обсудил ближайшее будущее всего человечества и сделал прогноз касательно грядущих моделей iPhone.

По мнению Кука, смартфоны Apple через 30 лет будут куда технологичнее, но что самое главное — они станут углеродно-нейтральными, то есть перестанут вредить окружающей среде.

Думаю, через 30 лет iPhone станет углеродно-нейтральным. Очевидно, они будут куда технологичнее, чем сейчас. Не буду раскрывать наши секреты, но с точки зрения окружающей среды iPhone точно станет углеродно-нейтральным.

Ранее Apple уже поставила перед собой публичную цель — добиться полного отсутствия выбросов углерода к 2030 году. Для того, чтобы достичь этой цели, у компании есть ещё около шести лет.

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