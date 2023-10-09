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Съёмки «Дэдпула 3» возобновятся сразу же после завершения протестов в Голливуде

Съёмки «Дэдпула 3» возобновятся сразу же после завершения протестов в Голливуде
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Авторы предстоящего фильма «Дэдпул 3» намерены возобновить съёмки проекта, как только появится такая возможность — это произойдёт после завершения забастовки профсоюза голливудских актёров SAG-AFTRA.

По данным инсайдеров, для Disney это проект первостепенной важности, поэтому ему будет отдан наивысший приоритет. Затем планируется продолжить съёмки нового «Битлджуса» с Дженной Ортегой, восьмой части боевика «Миссия невыполнима» и супергеройского «Капитан Америка: О дивный новый мир».

Забастовка актёров Голливуда стартовала в середине июля. Профсоюз требует повышения выплат и регулирования использования ИИ в киноиндустрии. В настоящий момент стороны ведут переговоры, но список отменяемых проектов продолжает расти.

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