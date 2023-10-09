GH из Nigma Galaxy поддержал выделение Ближнего Востока в отдельный регион в Dota 2

Известный ливанский киберспортсмен Марун GH Мерхей в интервью «Чемпионату» прокомментировал возможное появление в Dota 2 нового региона MENA — туда должны войти команды из Ближнего Востока и Северной Африки.

По словам чемпиона The International 2017, опыт Южной Америки доказал, что развивающимся странам нужно дать шанс.

Сейчас на Ближнем Востоке и в Северной Африке много талантливых игроков в Dota 2 — особенно в Иордании, Ливане, Египте и других странах. Не понимаю, почему этого до сих пор не произошло, но я бы доверил это решение Valve. Я не эксперт, но я искренне верю, что Dota 2 только выиграет от того, что команды из MENA будут чаще играть на топ-турнирах.

На данный момент команды и игроки из стран Ближнего Востока и Африки могут выступать на квалификациях и турнирах в европейском регионе, что вызывает трудности из-за большого пинга на серверах в Стокгольме и в Люксембурге.