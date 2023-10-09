«Мой любимый русский братишка». Марун GH Мехрей рассказал об опыте игры с iLTW
Саппорт европейской команды Nigma Galaxy Марун GH Мехрей во время интервью на турнире BetBoom Dacha вспомнил период cс весны 2020 по весну 2021 года, когда в их команде играл российский керри Игорь iLTW Филатов.
Киберспортсмен признал, что из-за ряда факторов Nigma тогда не смогла показать хороших результатов, но iLTW оставил у него приятные впечатления.
Игорь — мой любимый russky bratishka, было очень круто играть вместе с ним. Он приятный молодой парень, при этом у него уже большой игровой опыт, iLTW очень трудолюбивый игрок. Возможно, для нашей команды это было трудное время — мы не смогли добиться хороших результатов, поэтому в итоге наши пути разошлись. Но мне очень понравилось время, проведённое с Игорем.
GH также поддержал Филатова и пожелал ему больше верить в себя, чтобы добиться успеха на соревновательной сцене.
iLTW покинул Nigma Galaxy в мае прошлого года и приостановил карьеру. Сейчас он изредка выступает в роли замены и в основном стримит на своём Twitch-канале.
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