«Мой любимый русский братишка». Марун GH Мехрей рассказал об опыте игры с iLTW

Саппорт европейской команды Nigma Galaxy Марун GH Мехрей во время интервью на турнире BetBoom Dacha вспомнил период cс весны 2020 по весну 2021 года, когда в их команде играл российский керри Игорь iLTW Филатов.

Киберспортсмен признал, что из-за ряда факторов Nigma тогда не смогла показать хороших результатов, но iLTW оставил у него приятные впечатления.

Игорь — мой любимый russky bratishka, было очень круто играть вместе с ним. Он приятный молодой парень, при этом у него уже большой игровой опыт, iLTW очень трудолюбивый игрок. Возможно, для нашей команды это было трудное время — мы не смогли добиться хороших результатов, поэтому в итоге наши пути разошлись. Но мне очень понравилось время, проведённое с Игорем.

GH также поддержал Филатова и пожелал ему больше верить в себя, чтобы добиться успеха на соревновательной сцене.

iLTW покинул Nigma Galaxy в мае прошлого года и приостановил карьеру. Сейчас он изредка выступает в роли замены и в основном стримит на своём Twitch-канале.