Вышел новый патч для Starfield — улучшены настройка поля зрения и производительность

Студия Bethesda объявила о выпуске нового патча, призванного исправить ряд недостатков в Starfield. Обновление игры до версии 1.7.36 уже доступно как на ПК, так и на консолях Xbox Series.

Главным изменением апдейта называют функцию настройки FOV (front of view) — она позволяет изменить поле зрения персонажа. Ранее игроки, чтобы изменить обзор в Starfield, загружали стороннюю модификацию с Nexus Modes.

Кроме этого, разработчики повысили производительность и стабильность работы Starfield на видеокартах Intel Arc, а также исправили баг в квесте Echoes of the Past.

Ранее дизайнер студии CD Projekt RED ответил критикам Starlield, которые раскритиковали новую игру за устаревшую камеру во время диалогов.