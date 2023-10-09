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Вышел новый патч для Starfield — улучшены настройка поля зрения и производительность

Вышел новый патч для Starfield — улучшены настройка поля зрения и производительность
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Студия Bethesda объявила о выпуске нового патча, призванного исправить ряд недостатков в Starfield. Обновление игры до версии 1.7.36 уже доступно как на ПК, так и на консолях Xbox Series.

Главным изменением апдейта называют функцию настройки FOV (front of view) — она позволяет изменить поле зрения персонажа. Ранее игроки, чтобы изменить обзор в Starfield, загружали стороннюю модификацию с Nexus Modes.

Кроме этого, разработчики повысили производительность и стабильность работы Starfield на видеокартах Intel Arc, а также исправили баг в квесте Echoes of the Past.

Ранее дизайнер студии CD Projekt RED ответил критикам Starlield, которые раскритиковали новую игру за устаревшую камеру во время диалогов.

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