Из Unity после скандала ушёл глава компании Джон Ричителло

Полторы недели назад в игровом сообществе разгорелся скандал, связанный с компанией Unity, которая решила ввести комиссию на скачивание игр. Действия создателей движка решительно осудили как разработчики, так и рядовые геймеры. Многие стали отказываться от движка.

После этого компания принесла свои извинения и внесла коррективы в обновлённые условия. Важно, что полностью от своей задумки Unity не отказалась. Стало известно, что из компании ушёл глава Джон Ричителло.

На место Ричителло временно поставили Джеймса М. Уайтхерста, который выступит временным главным исполнительным директором компании. Он тепло высказался о Джоне.

Работа Unity под руководством Джона была одним из самых ярких моментов в моей карьере. Джон вошёл в совет директоров Unity в 2013 году и возглавил компанию в 2014 году, в то время, когда мы столкнулись со значительными проблемами. Джон привёл Unity к невероятному росту за последние почти 10 лет.

По какой причине Ричителло ушёл из компании, не уточняется.