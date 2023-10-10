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Появились первые кадры ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» от ТНТ

Появились первые кадры ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию» от ТНТ
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В конце августа стало известно о том, что телеканал ТНТ снимет ремейк культового советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А сейчас появились первые кадры картины, в которой снялись звёзды телеканала. Кстати, сам ремейк получил название «Иван Васильевич меняет всё!»

На кадрах можно увидеть Тимура Батрутдинова в образе Ивана Грозного, комика Comedy Club Демиса Карибидиса в образе Шурика и других персонажей.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Сюжет ленты расскажет о том, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Но теперь Машина времени работает на VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в разные страны и эпохи.

Помимо Батрутдинова и Карибидиса, в ленте сыграют звёзды российской эстрады. В их числе Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля и другие.

Премьера фильма на ТНТ и онлайн-площадках ожидается 31 декабря.

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