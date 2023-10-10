Появились постеры с главными героями сериала «Падение дома Ашеров»

Netflix продолжает активно рекламировать сериал «Падение дома Ашеров» по мотивам книги Эдгара По. Его шоураннером выступил Майкл Флэнаган, который работал над шоу «Призраки дома на холме», «Полуночная месса» и «Клуб полуночников».

На постерах можно увидеть всех главных героев, то есть всё семейство Ашеров, вокруг которого и будет вертеться весь сюжет сериала. История расскажет о том, как нынешние Ашеры будут отвечать за деяния своих предков и столкнутся с необъяснимыми событиями.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Самих Ашеров и других персонажей в шоу сыграют Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл, Карл Ламбли и Марк Хэмилл.

Премьера «Падения дома Ашеров» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix с 12 октября — все эпизоды выйдут одновременно.