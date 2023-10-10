Стали известны русскоязычные таланты и комментаторы The International 2023 по Dota 2

За несколько дней до старта The International 2023 по Dota 2 разработчики из Valve наконец раскрыли список людей, которые будут освещать главный киберспортивный турнир года на русском языке. В целом он оказался довольно привычным для русскоязычных зрителей, однако на турнире официально не будет Ярослава NS Кузнецова, который ранее посещал почти каждый TI.

С полным списком приглашённых работников студии освещения турнира с фотографиями также можно ознакомиться в Компендиуме в самой Dota 2.

Список русскоязычных талантов и комментаторов на The International 2023

Василиса Vasilisa Чернова

Владимир Maelstorm Кузьминов

Егор Xakoda Липартия

Никита 4ce Котков

Алексей Lex Филиппов

Дмитрий Inmate Филинов

Дмитрий UnderShock Большаков

Владислав 'BLACKARXANGEL Иващенко

Дмитрий Zloba Иринчук

Полина mash1na Машина

Владимир RodjER Никогосян

Рустам Adekvat Мавлютов

Арсений ArsZeeqq Усов

Ернар Mantis Уразбаев

Максим Shachlo Абрамовских

Владимир DD Вылегжанин

Антон Grayne Афанасенко

Александр JAM Коротков

Александр Santa Колтан

Олег LastHero Демидович

Никита Sheyl Демешов

Дария Eiritel Морозова

Максим TpoH Верников

Станислав 633 Глушан

Дмитрий CrystalMay Корчевинин

Павел 9pasha Хвастунов

Глеб y0nd Важнов.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле. На турнире выступят 19 игроков из России.