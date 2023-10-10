Стали известны русскоязычные таланты и комментаторы The International 2023 по Dota 2
За несколько дней до старта The International 2023 по Dota 2 разработчики из Valve наконец раскрыли список людей, которые будут освещать главный киберспортивный турнир года на русском языке. В целом он оказался довольно привычным для русскоязычных зрителей, однако на турнире официально не будет Ярослава NS Кузнецова, который ранее посещал почти каждый TI.
С полным списком приглашённых работников студии освещения турнира с фотографиями также можно ознакомиться в Компендиуме в самой Dota 2.
Список русскоязычных талантов и комментаторов на The International 2023
- Василиса Vasilisa Чернова
- Владимир Maelstorm Кузьминов
- Егор Xakoda Липартия
- Никита 4ce Котков
- Алексей Lex Филиппов
- Дмитрий Inmate Филинов
- Дмитрий UnderShock Большаков
- Владислав 'BLACKARXANGEL Иващенко
- Дмитрий Zloba Иринчук
- Полина mash1na Машина
- Владимир RodjER Никогосян
- Рустам Adekvat Мавлютов
- Арсений ArsZeeqq Усов
- Ернар Mantis Уразбаев
- Максим Shachlo Абрамовских
- Владимир DD Вылегжанин
- Антон Grayne Афанасенко
- Александр JAM Коротков
- Александр Santa Колтан
- Олег LastHero Демидович
- Никита Sheyl Демешов
- Дария Eiritel Морозова
- Максим TpoH Верников
- Станислав 633 Глушан
- Дмитрий CrystalMay Корчевинин
- Павел 9pasha Хвастунов
- Глеб y0nd Важнов.
Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле. На турнире выступят 19 игроков из России.
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