Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый патч для Counter-Strike 2 исправил некорректные хитбоксы и улучшил оптимизацию

Новый патч для Counter-Strike 2 исправил некорректные хитбоксы и улучшил оптимизацию
Аудио-версия:
Комментарии

Valve выпустила очередной патч для Counter-Strike 2, который направлен на исправление багов и улучшение оптимизации. Главным изменением обновления стало корректировка хитбоксов во время приседания — ранее из-за этого некоторые части тела персонажей становились полностью неуязвимыми. Судя по всему, в ближайшее время Valve займётся исправлением ошибок, на которые ей указывает сообщество.

Разработчики также исправили утечку памяти из-за переизбытка частиц на экране, оптимизировали работу процессора и устранили ошибки на картах Mirage, Vertigo и Nuke. Апдейт уже доступен всем владельцам игры — его вес составляет примерно 688 МБ.

Ранее пользователи Steam начали оставлять множество негативных обзоров Counter-Strike 2, доведя рейтинг недавних отзывов до категории «Смешанные».

Материалы по теме
Игроки ругают Counter-Strike 2 в Steam — недавние отзывы игры стали «Смешанными»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android