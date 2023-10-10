Новый патч для Counter-Strike 2 исправил некорректные хитбоксы и улучшил оптимизацию

Valve выпустила очередной патч для Counter-Strike 2, который направлен на исправление багов и улучшение оптимизации. Главным изменением обновления стало корректировка хитбоксов во время приседания — ранее из-за этого некоторые части тела персонажей становились полностью неуязвимыми. Судя по всему, в ближайшее время Valve займётся исправлением ошибок, на которые ей указывает сообщество.

Разработчики также исправили утечку памяти из-за переизбытка частиц на экране, оптимизировали работу процессора и устранили ошибки на картах Mirage, Vertigo и Nuke. Апдейт уже доступен всем владельцам игры — его вес составляет примерно 688 МБ.

Ранее пользователи Steam начали оставлять множество негативных обзоров Counter-Strike 2, доведя рейтинг недавних отзывов до категории «Смешанные».