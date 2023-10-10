Актриса Гвинет Пэлтроу пошутила, что использует свой «Оскар» для подпорки двери в доме

На канале Vogue вышло видео, в котором журналисты издания пришли в гости к актрисе Гвинет Пэлтроу, чтобы снять ролик, в котором они задают ей 73 вопроса. Один из фрагментов показался наиболее любопытным.

На нём можно увидеть, что «Оскар», который получила актриса в 1999 году за фильм «Влюблённый Шекспир», используется Пэлтроу как подпорка для двери. На вопрос журналиста Гвинет подчеркнула, что «он отлично выполняет свою функцию».

Фото: Vogue

Любопытно, что представитель актрисы сообщил изданию Variety, что сказанное в ролике, конечно же, обыкновенная шутка.

Чтобы увидеть фрагмент, смотрите видео ровно с трёх минут. Момент с «Оскаром» мелькает на несколько секунд.

Видео доступно на YouTube-канале Vogue. Права на видео принадлежат Vogue.