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Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Артемий Лебедев присоединился к команде «ВКонтакте», чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов «ВКонтакте», формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети.

Артемий Лебедев известен в первую очередь как основатель собственной дизайн-студии. На протяжении своей истории автор сотрудничал со многими крупнейшими российскими компаниями, включая «Яндекс», Газпром и «Евросеть».

Кроме того, Лебедев вёл собственный новостной канал с 1 млн подписчиков на YouTube, который был заблокирован за нарушение условий использования сервиса в феврале 2023 года.