Фанаты Starfield жалуются на бракованные часы в коллекционном издании проекта

Вместе с релизом космической ролевой игры Starfield разработчики из Bethesda выпустили коллекционное издание проекта. В него вошли нашивку, стилбук и умные часы, выполненные в дизайне RPG от авторов «Скайрима».

Спустя месяц после релиза на качество гаджета начали жаловаться пользователи Reddit. Так, геймер под ником Tovrin заявил, что его умные часы перестали заряжаться и включаться спустя примерно пять недель после покупки. Он попытался самостоятельно решить проблему, используя руководство на официальном сайте игры, однако в конечном итоге обратился в поддержку Bethesda.

Сперва служба поддержки отвечала ему шаблонными фразами, однако спустя несколько дней всё же пошла ему навстречу и согласилась заменить устройство. Аналогичные истории рассказали и некоторые другие пользователи в комментариях под постом, отмечая, что их умные часы также проработали всего лишь около месяца, поэтому им пришлось обращаться в поддержку Bethesda.

Пока рано судить, насколько массовой проблемой является поломка умных часов. Однако со временем жалоб становится всё больше и больше.