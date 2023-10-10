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Владельцы iPhone массово жалуются на выключение смартфонов по ночам

Владельцы iPhone массово жалуются на выключение смартфонов по ночам
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После релиза iOS 17 пользователи последних моделей iPhone заметили странную особенность — гаджеты начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру. Об этом сообщили пользователи Reddit и администрация портала 9to5mac.

Обладатели смартфонов Apple отмечают, что у них не включена функция автоматического выключения и включения смартфона по таймеру, как можно было бы подумать. Кроме того, до выключения устройства находились на ночной зарядке, однако всё равно выключались на несколько часов.

График работы iPhone — смартфон не работал 4 часа в течение ночи

График работы iPhone — смартфон не работал 4 часа в течение ночи

Фото: Reddit

Пользователи предполагают, что это очередной баг, возникший после релиза iOS 17. Однако это может быть и тестирование новой функции от Apple — компания пока не комментировала происходящее.

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