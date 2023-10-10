«Мир танков» станет одной из дисциплин турнира «Игры будущего 2024» в Казани

В программу Игр будущего официально вошла новая дисциплина на основе экшена «Мир танков». Участники соревнований определятся по итогам отборочного турнира в ноябре и декабре 2023 года, а также две команды – по итогам квалификации и финала турнира «Легендарная семёрка» в формате «7х7».

Международный турнир по игре «Мир танков» станет частью вызова «Стратегия». В цифровой его части участники сразятся в «тактическом трёхмерном бою», а в физическом этапе их ждёт фиджитал-суперфинал – серия испытаний на выносливость и смекалку.

Игры будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, который объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире Игр будущего, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 дисциплине. Соревнования разделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.