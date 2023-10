Assassin's Creed Mirage уступила только EA Sports FC 24 в рознице Британии

Издание GfK опубликовало данные о продажах видеоигр в рознице Британии. В список вошли только физические продажи игр в магазинах страны.

Лидером чарта вновь стала EA Sports FC 24 — британцы продолжают скупать новую версию футбольного симулятора. На втором месте оказалась Assassin's Creed Mirage — первая самостоятельная игра в серии за последние три года. Замкнуло тройку приключение про Пикачу Detective Pikachu Returns.

Тем временем новинка позапрошлой недели, Mortal Kombat 1, сместилась со второго места на восьмое. В топ также попали Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Star Wars Jedi: Survivor.