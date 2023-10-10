Clash of Clans и Clash Royale выйдут на ПК

Финская компания Supercell портирует культовые мобильные игры Clash of Clans и Clash Royale на ПК. Оба проекта станут доступны в рамках инициативы Google Play Games, которая сейчас находится на стадии беты. Судя по всему, в Steam и других популярных лаунчерах игры не появятся.

Clash of Clans и Clash Royale полностью оптимизируют на ПК: авторы добавят поддержку клавиатуры и мыши, улучшат графику, повысят производительность и внесут другие изменения, необходимые для стабильной работы проектов на новой платформе.

Оба тайтла уже стали доступны для некоторых игроков в Канаде, Чили и Сингапуре, а запуск в остальных странах будет проходить постепенно — от региона к региону. Доберутся ли Clash of Clans и Clash Royale до России, учитывая блокировку в стране, неизвестно.