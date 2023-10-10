Первые кадры Анджелины Джоли в фильме «Мария» об оперной певице Каллас
Режиссёр биографического фильма «Мария» Пабло Ларраин показал первые кадры из ленты о судьбе популярной оперной певицы Марии Каллас.
На них показана главная героиня, роль которой исполнила Анджелина Джоли. Сценарий был завершен ещё до забастовки в Голливуде, поэтому режиссёр смог начать работу над картиной.
Я надеюсь, картина познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта и работе всего актёрского состава, а особенно блестящей игре Анджелины Джоли.
Фото: deadline
Костюмеры при работе над лентой создали для Джоли костюмы на основе оригинальной одежды Марии Каллас. При этом авторы фильма решили не использовать натуральный мех в образе Джоли после консультаций с защитниками животных.
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