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Первые кадры Анджелины Джоли в фильме «Мария» об оперной певице Каллас

Первые кадры Анджелины Джоли в фильме «Мария» об оперной певице Каллас
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Режиссёр биографического фильма «Мария» Пабло Ларраин показал первые кадры из ленты о судьбе популярной оперной певицы Марии Каллас.

На них показана главная героиня, роль которой исполнила Анджелина Джоли. Сценарий был завершен ещё до забастовки в Голливуде, поэтому режиссёр смог начать работу над картиной.

Я надеюсь, картина познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта и работе всего актёрского состава, а особенно блестящей игре Анджелины Джоли.

Фото: deadline

Костюмеры при работе над лентой создали для Джоли костюмы на основе оригинальной одежды Марии Каллас. При этом авторы фильма решили не использовать натуральный мех в образе Джоли после консультаций с защитниками животных.

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