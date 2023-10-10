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Вышел первый трейлер фильма «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант от режиссёра «Гарри Поттера»

Вышел первый трейлер фильма «Продавцы боли» с Крисом Эвансом и Эмили Блант
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Netflix выпустил первый трейлер фильма «Продавцы боли» — криминальной драмы от режиссёра саги о Гарри Поттере Дэвида Йейтса. Главные роли исполнят Эмили Блант («Тихое место») и Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи»). Премьера ленты состоится уже 27 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет фильма основан на реальных событиях и вертится вокруг целеустремлённой молодой девушки, которая устраивается в фармакологическую компанию. По ходу развития сюжета она узнаёт, что эта компания торгует сильным обезболивающим, которое вызывает зависимость. Впереди героиню ждёт заговор с криминальным оттенком.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Йейтс, известный благодаря четырём последним фильмам о Гарри Поттере и трём лентам серии «Фантастические твари». Сам постановщик признаётся, что устал от зелёных экранов и спецэффектов и теперь хочет «снова почувствовать красоту реального кадра».

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