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В России выяснили оптимальную стоимость билета в кино

Аналитическое агентство Wanta Group опубликовало итоги исследования о приемлемом уровне стоимости билета в российский кинотеатр.

Эксперты выяснили, что самая низкая из возможных цен — 250 рублей. Стоимость билета в размере 290 рублей считается вполне приемлемой, при этом 320 рублей и выше — уже слишком дорого.

Управляющий партнёр агентства Егор Брус заметил, что низкие цены позволяют кинотеатрам зарабатывать больше на длинной дистанции.

Когда потребители понимают, что получают более выгодное соотношение, они с большей вероятностью не только сохранят лояльность, но и станут сторонниками бренда.

Ранее появилась информация, что сборы в российских кинотеатрах вернулись на уровень 2019 года благодаря релизу «Чебурашки» и теневому прокату зарубежных фильмов.