Сервису Zoom грозит крупный штраф за нарушение правил работы в России

В мировой суд Таганского района Москвы поступил протокол в отношении сервиса онлайн-конференций Zoom в связи с нарушением закона о «приземлении» в России. Протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории РФ без формы для обратной связи на своём сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица.

Заседание по иску о «приземлении» к Zoom назначено на 17 октября. Если суд признает компанию Zoom Video Communications виновной, то ей будет грозить штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки.

Ранее на компанию также составили протокол за повторное невыполнение требования хранить персональные данные россиян на территории РФ. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 6 млн до 18 млн рублей. Рассмотрение дела состоится 12 октября.