Российская Team Spirit первой в истории CS 2 выиграла матч со счётом 13:0

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike стал первой командой, которая одержала победу с нулевым счётом в рамках новой версии шутера — CS 2.

В рамках отборочных к ESL Challenger Jonköping 2023 пятёрка Леонида Chopper Вишнякова победила испанскую Movistar Riders, в рамках второй карты не проиграв ни одного раунда — 2:0 (13:6, 13:0). 11 октября в 21:00 «драконы» сыграют в финале турнира за выход в финальную часть.

Фото: Liquipedia

Это первый счёт 13:0 в истории глобальных чемпионатов по CS 2. Напомним, с начала месяца все профессиональные турниры по Counter-Strike проходят на новой версии. Последний турнир по Global Offensive выиграл российский ростер C9, который смог выйти в финал престижного турнира BLAST Premier.

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Напомним, что переходе с CS:GO на Counter-Strike 2 количество раундов, необходимых для победы, уменьшили с 16 до 13. Теперь за каждую сторону команда играет 12 раз, после чего участники меняются ролями.