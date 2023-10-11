Бюджет фильма «Мастер и Маргарита» превысил 1 млрд рублей

По информации издания ТАСС, бюджет фильма «Мастер и Маргарита», который ранее назывался «Воланд», составил более 1 млрд рублей. Об этом изданию рассказал продюсер Игорь Толстунов.

По его словам, на создание ленты в целом ушло около семи лет. Сам фильм Толстунов назвал «сложным».

Очень сложная картина, но мы заканчиваем. Сначала у нас был один концепт, потом этом концепт скорректировали серьезно. Наверное, около семи лет это заняло все. На сегодняшний момент бюджет составил 1,23 млрд рублей.

Главные роли в фильме сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие актёры.

Премьера фильма, который выступит экранизацией романа Михаила Булгакова, состоится 25 января 2024 года.