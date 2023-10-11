Сценарий второго сезона сериала «Поколение «Ви» готовы писать, но шоу ещё не продлили

В конце сентября стартовал сериал «Поколение „Ви“ — спин-офф „Пацанов“, который рассказывает про американский колледж для подростков-супергероев. Пока что шоу не продлили на второй сезон, но создатели сериала полны энтузиазма продолжать историю.

По словам одного из создателей шоу Эрика Крипке, в Amazon уже дали понять, что можно работать над вторым сезоном, так что шоу точно получит второй сезон. Теперь этого осталось только дождаться.

Нам пока что официально не заказали второй сезон. Мы собрали сценаристов, чтобы обсудить, что это возможно. Так что мы полны надежд.

Действие сериала разворачивается в американском колледже для подростков-супергероев, которым заведует компания Vought International, фигурирующая в «Пацанах». В центре спин-оффа окажутся будущие герои, которые пытаются разобраться в себе и своих способностях.

Первые три эпизода спин-оффа «Пацанов» вышли 29 сентября. Каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. Финал первого сезона покажут 3 ноября.