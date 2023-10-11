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Джейсон Момоа ведёт переговоры о роли Лобо в новой киновселенной DC

Джейсон Момоа ведёт переговоры о роли Лобо в новой киновселенной DC
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По информации издания Variety, актёр Джейсон Момоа, который сейчас играет Аквамена в киновселенной DC, поменяет свою роль. Актёр якобы сыграет космического наёмника Лобо.

Прямо сейчас стороны договариваются, чтобы Момоа воплотил образ Лобо в новой киновселенной DC. По словам журналистов, актёра в роли персонажа можно ожидать либо в полноценном сольном фильме, либо в «Супермене: Наследие».

Также можно предположить, что в случае, если Момоа действительно станет Лобо, зрители больше не увидят его в образе Аквамена. Второй фильм про героя выйдет в декабре этого года. Скорее всего, в новой киновселенной под руководством Джеймса Ганна Акваменом станет другой актёр.

«Супермен: Наследие» выйдет в 2025 году.

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