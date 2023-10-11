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Появились яркие постеры фильма «Марвелы»

Появились яркие постеры фильма «Марвелы»
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Marvel Studios продолжает рекламировать фильм «Марвелы». В Сети появилось несколько ярких постеров с главными героинями картины.

Роль Капитан Марвел исполнила Бри Ларсон, образ Моники Рамбо воплотила Тейона Паррис, а Мисс Марвел сыграла Иман Веллани.

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.

«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3». Режиссёром ленты выступила Ниа ДаКоста.

Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября. Переносов не планируется.

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