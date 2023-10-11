Roblox вышла на PS4 и PS5

Сегодня на PS4 и PS5 состоялся релиз Roblox. Выход игры на консолях Sony разработчики сопроводили специальным релизным трейлером, который можно посмотреть ниже.

Roblox — это не столько игра, сколько платформа для творчества и создания собственных игр. Любой желающий может выступить в роли разработчика и сделать для Roblox что-то своё. В проект играют миллионы геймеров по всему миру.

Видео доступно на канале PlayStation. Права на видео принадлежат Roblox.

Ранее говорилось, что Roblox не хотели выпускать на консолях Sony из-за боязни эксплуатации детей. Глава PlayStation Джим Райан лично об этом говорил. Судя по всему, в итоге создатели Roblox смогли урегулировать все вопросы и выпустить тайтл на PS4 и PS5.