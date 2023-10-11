Universal Pictures может купить Warner Bros. в течение двух лет

По информации издания Variety, кинокомпанию Warner Bros. в ближайшее время могут купить. Потенциальным покупателем называют Universal Pictures.

Некоторые сотрудники Warner Bros. убеждены в том, что у компании появится новый владелец в последующие два года. Если информация достоверная, то о покупке должны объявить в 2024 году. Главная цель продажи Warner Bros. — спасти киновселенную DC и дать ей свежий вектор развития.

Суть в том, что им нужно заставить DC работать. Независимо от того, принадлежит ли он Заславу, Брайану Робертсу или кому-то ещё.

Напомним, в данный момент Warner Bros. Pictures выступает частью Warner Bros. Discovery, под контролем которой находятся Discovery и стриминговый сервис HBO Max.