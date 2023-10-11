Эксперт рассказал о недостатках складных смартфонов

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, в чём же минусы складных смартфонов. Продажи подобных гаджетов в последнее время подскочили, но у них есть недостаток.

Главный минус таких смартфонов — экран. Поверхность складных смартфонов мягче, поскольку ему нужно сгибаться. Из-за этого повышается риск оставить на экране царапины или другие повреждения. Защитной плёнкой спасти ситуацию не получится из-за того, что экран будет постоянно сгибаться.

Кроме того, у складных смартфонов нет защиты от попадания в воду, в то время как большинство обычных моделей продолжают работу после намокания.

Подобные гаджеты выглядят эффектно, но по техническим характеристикам они, к сожалению, уступают стандартным смартфонам.