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Эксперт рассказал о недостатках складных смартфонов

Эксперт рассказал о недостатках складных смартфонов
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Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян в разговоре с агентством «Прайм» рассказал, в чём же минусы складных смартфонов. Продажи подобных гаджетов в последнее время подскочили, но у них есть недостаток.

Главный минус таких смартфонов — экран. Поверхность складных смартфонов мягче, поскольку ему нужно сгибаться. Из-за этого повышается риск оставить на экране царапины или другие повреждения. Защитной плёнкой спасти ситуацию не получится из-за того, что экран будет постоянно сгибаться.

Кроме того, у складных смартфонов нет защиты от попадания в воду, в то время как большинство обычных моделей продолжают работу после намокания.

Подобные гаджеты выглядят эффектно, но по техническим характеристикам они, к сожалению, уступают стандартным смартфонам.

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