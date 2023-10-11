Главе Disney предлагали купить одну из крупных игровых компаний — Bloomberg

По информации издания Bloomberg, главе Disney Бобу Айгеру предлагали купить одну из крупных игровых компаний. С подобным предложением выступили его заместители.

Таким образом они хотели усилить присутствие Disney на игровом рынке и сделать из компании мощного конкурента для других. Это также позволило бы Disney заниматься издательством и разработкой собственных проектов.

В качестве примера такой компании, которую можно купить, привели Electronic Arts. О других кандидатах в материале Bloomberg не упоминается.

Айгер не одобрил идею своих людей и остался равнодушен к тому, чтобы выводить Disney на игровой рынок. В итоге все разговоры об этом прекратились на этапе идей.

Сам Айгер после этого никак не комментировал покупку игровых компаний.