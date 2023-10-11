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Финал мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» додумали за шесть недель до выхода

Финал мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» додумали за шесть недель до выхода
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Из свежей статьи журнала Empire выяснилась интересная деталь создания мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». Как выяснилось, финал проекта создатели додумали всего за шесть недель до выхода.

Напомним, в концовке Гвен собирает вместе Питера Б. Паркера, Индийского Человека-паука, Панка-паука, Нуарного Человека-паука, Свина-паука, Пени Паркер и пару других вариантов героя, чтобы найти Майлза и помочь ему.

Мультфильм «Паутина вселенных» посвящён тому, как Майлз узнал о существовании огромного количества версий Человека-паука, а также познакомился с их лидером — Мигелем О'Харой. Майлз пытается идти против судьбы и получает важный жизненный урок.

«Паутина вселенных» — первая часть. У второй пока что нет даты выхода.

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