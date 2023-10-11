«Игра не стоит половину денег»: геймеры жалуются на технические проблемы Forza Motorsport

Вышедшая недавно гонка Forza Motorsport, кажется, не особо привлекла внимание геймеров. В Steam пиковый онлайн достиг всего 4,7 тыс. человек. В данный момент в проект играют всего 2 тыс. игроков.

Помимо этого, игроки массово жалуются на большое количество технических проблем гонки. По мнению пользователей, у тайтла также есть и другие огрехи: слабое качество графики, отсутствие хорошего освещения и отсутствие оптимизации. У гонки в Steam всего 44% положительных отзывов.

Фото: Steam DB

Очень ждал эту игру, сделал предзаказ, предзагрузил и на релизе просто окно с бесконечной загрузкой после оптимизации шейдеров.

Игра выглядит убого, мыльно, пресно. Никаких крутых отражений и нормального освещения. Единственное, физика нормальная.

Ужасная оптимизация, её просто нет! На 2070 средних настройках примерно 60 FPS и одно мыло: что машины, что окружение. Лагает. Представьте, едет машина и оставляет в воздухе шлейф из 20 зеркал заднего вида. Игра не стоит и половины этих денег.

Forza Motorsport доступна на ПК и Xbox Series. Игра есть в Game Pass.