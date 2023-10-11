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Cравнение PS5 и PS5 Slim: как выглядят и в чём разница

Cравнение PS5 и PS5 Slim: как выглядят и в чём разница
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Вчера Sony анонсировала долгожданную PS5 Slim. По факту это такая же PS5 без изменений технических характеристик, но в изменённом виде.

На фото ниже можно увидеть, что обновлённый вариант консоли будет выглядеть меньше и тоньше.

Slim-версия

Фото: Sony

Оригинал

Фото: Sony

Slim-версия

Фото: Sony

Оригинал

Фото: Sony

Обновлённые PS5 более чем на 30% меньше и на 18-24% легче, чем оригинальные модели. Вес обычной PS5 с дисководом составляет 4,5 кг, а Slim-версии — 3,2 кг.

Slim-версия консоли оснащена съёмным дисководом. С ним PS5 Slim будет продаваться в США за $ 500, а без него — за $ 450.

Ожидается, что со временем PS Slim полностью заменит стандартную PS5, производство которой Sony планирует полностью прекратить.

Продажи стартуют в ноябре в США, а затем и в других странах мира.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

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