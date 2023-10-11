В Counter-Strike 2 изменили подбор игроков и начисление очков в Премьер-режиме

В ночь на 11 октября Valve выпустила очередное обновление для Counter-Strike 2. В отличие от многих других патчей, в этот раз авторы сфокусировались на корректировке системы подбора игроков.

Так, теперь матчи будут проводиться с минимальной разницей в рейтинге геймеров — из-за этого поиск игр станет занимать чуть больше времени. Что касается Премьер-режима, то матчи понижения и повышения теперь будут проводиться через каждые 5000 очков, а не через каждую 1000 поинтов.

Кроме того, разработчики увеличили суммы очков рейтинга при выигрыше или проигрыше, чтобы игроки быстрее добирались до своих настоящих показателей после калибровки. Патч уже доступен всем владельцам игры в Steam — его вес составил менее 100 МБ.