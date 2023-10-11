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PlayStation 5 Slim может добраться до России уже в январе

PlayStation 5 Slim может добраться до России уже в январе
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10 октября Sony представила PlayStation 5 Slim — обновлённую версию PS5 с прежними характеристиками и новым дизайном со съёмным дисководом. Официальные продажи консоли стартуют уже в ноябре по всему миру, а прошлые версии снимут с производства.

В «М.Видео» уже прокомментировали анонс Sony и подтвердили, что привезут обновлённые приставки в Россию. Точных сроков ритейлер не поставил, отметив лишь, что новые PS5 могут добраться до страны уже в январе. В России обновлённые консоли будут называться PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Slim Digital Edition — для удобства покупателей.

В компании не уточнили стоимость обновлённых консолей. Так, PS5 Slim будет продаваться в США за $ 500 (около 50 тыс. рублей без налогов), а без него — за $ 450 (около 45 тыс. рублей без налогов).

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