В России хотят освоить производство 28-нм процессоров к 2027 году

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует освоить серийное производство чипов по топологическим нормам 28 нм к 2027 году. Об этом стало известно из «дорожной карты», которую ведомство представило в ходе форума «Микроэлектроника-2023».

Замглавы министерства Василий Шпак заявил, что пока это лишь планы и всё будет зависеть от вложенных в инициативу усилий.

Вот она — наша «дорожная карта», когда наши технологии должны появиться не только с точки освоения, а и с точки серийного выпуска. Мы ставим задачу получить полноценное серийное производство. Вот планы, насколько они сбудутся, во многом зависит от наших усилий.

По состоянию на 2023 год ведущий российский производитель полупроводников компания «Микрон» выпускает микроэлектронику по топологическим нормам 130 нм.

Техпроцесс 28 нм был освоен крупнейшими производителями электроники в 2009–2010 годах. Это в том числе процессоры Intel Core и AMD Ryzen самых первых поколений. Сейчас наиболее современные производители полупроводников, включая тайваньскую TSMC, переходят на работу с техпроцессом 2 нм.