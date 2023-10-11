Новый сезон «Трудных подростков» станет последним: вышел первый трейлер

Сериал «Трудные подростки» закончится на следующем сезоне — его съёмки как раз завершились, а создатели выпустили первый тизер-трейлер. Традиционно нам показывают красивую нарезку разных эпизодов из новых серий.

Съемки 5 сезона «Трудных подростков» официально завершены. И это финал. Смотри, чем все закончится.

Видео доступно на YouTube-канале more tv. Права на видео принадлежат more tv.

В пятом сезоне Антон Ковалёв покинет команду трудных подростков, чтобы вернуться к профессионалам — он станет тренером полноценного футбольного клуба.

Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга?

Премьера финального сезона состоится «скоро» — примерных сроков не называют.