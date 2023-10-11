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«Кунг-фу Панду 4» обещают выпустить в марте 2024 года

«Кунг-фу Панду 4» обещают выпустить в марте 2024 года
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Генеральный менеджер бразильского подразделения Universal Pictures Эрнан Вивиано поделился, что премьера мультфильма «Кунг-фу Панду 4» по-прежнему запланирована на 8 марта 2024 года. Об этом руководитель компании рассказал в рамках конференции Expocine 2023.

По словам Вивиано, забастовки в Голливуде никак не скажутся на дате премьеры мультфильма. Действия ленты вновь развернутся в Китае. В ней По предстоит найти себе преемника, а также столкнуться с могущественным противником в лице Хамелеона.

К озвучке неуклюжего мастера кунг-фу вернётся актёр Джек Блэк. Ожидается, что «Кунг-фу Панда 4» станет по тону гораздо мрачнее и взрослее, чем предыдущие части франшизы.

Также во время Expocine 2023 Вивиано заявил, что студия хочет выпустить фильм «Как приручить дракона» в 2024 году.

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