Недавно компания Samsung анонсировала планшеты Galaxy Tab A9 и A9+ в алюминиевых корпусах. Цены на младшую модель в России начинаются от 15 тыс. рублей, а на старшую — от 29 тыс. рублей.

Оба устройства будут доступны для покупки в трёх цветах: синем, чёрном и белом. Гаджеты объединяет только похожий дизайн, поддержка быстрой 15 Вт-зарядки и стереодинамики с Dolby Atmos.

Фото: Samsung

Galaxy Tab A9 работает на процессоре MediaTek Helio G99, а A9+ — на Qualcomm Snapdragon 695. Также объём аккумулятора базовой версии составил всего 5100 мА/ч, в то время как более дорогая способна работать дольше из-за батареи на 7040 мА/ч.

Стандартная модель обладает 8,7 дюймовым экраном, а продвинутая — 11 дюймовым. По габаритам A9+ также незначительно больше обычной версии.